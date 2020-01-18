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Светлов: главное, что остаёмся в гонке за плей-офф

Светлов: главное, что остаёмся в гонке за плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвёл итоги домашней серии в регулярном чемпионате КХЛ. В матчах серии «Адмирал» переиграл «Ак Барс» (5:1), а также дважды уступил «Авангарду» (2:5, 1:3).

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.

«Понравилось, что в матче с «Ак Барсом» и отдельных эпизодах встреч с «Авангардом» увидели тот агрессивный и атакующий хоккей, который стремимся поставить команде. Очень понравились поддержка болельщиков и что показала свои амбиции молодёжь.

Минус в том, что потеряли несколько очков, хотя с «Авангардом» где-то могли зацепиться за результат, особенно во второй встрече. Тем не менее остаёмся в гонке за плей-офф, а это главное», — цитирует Светлова Russia-Hockey.

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