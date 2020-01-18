Тренер юниорской сборной России: перед стартом юношеских ОИ главное — не создавать ажиотаж

Главный тренер юниорской сборной России (игроки в возрасте до 16 лет) Владимир Филатов рассказал о завершении подготовки команды к юношеским Олимпийским играм. Сегодня, 18 января, россияне стартуют на турнире матчем с Канадой. Встреча начнётся в 16:00 мск.

«Провели заключительную тренировку перед началом турнира — у нас был час льда, до которого состоялось командное фотографирование. Обратили внимание, что посмотреть тренировку пришло очень много детей. Чувствуется, что в городе праздник, всё пропитано духом олимпийского движения. Это хоть и юношеская, но Олимпиада, так что интерес местных жителей ощущается неподдельный, и это приятно.

Сами ребята настроены хорошо. Нам сейчас самое главное — не создавать лишний ажиотаж, потому что парни молодые, психика ещё не у всех окончательно сформирована, нам нужно привести их в оптимальное психологическое состояние, чтобы они лишний раз не нервничали, а вышли и могли показать то, на что они действительно способны.

Что касается соперника, их команда, также, как наша, собралась только в этом сезоне. Но наверняка, как любые канадцы, они будут пытаться действовать агрессивно. Нам самое главное будет сыграть дисциплинированно, не удаляться», — приводит слова Филатова пресс-служба Федерации хоккея России.