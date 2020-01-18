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Главный тренер «Тампы»: Василевский — важная часть успехов команды

Главный тренер «Тампы»: Василевский — важная часть успехов команды
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высоко оценил игру российского голкипера команды Андрея Василевского. «Тампа» одержала убедительную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (7:1).

Турнирная таблица Национальной хоккейной лиги.

«Важно, чтобы все двигались в одном направлении, когда наступает такой удачный отрезок, как у нас в последние недели.

Но также нужно, чтобы спасал вратарь. Сегодня после первого периода, когда мы вели с преимуществом в три шайбы, понимали, что соперник будет пытаться отыграться. Во втором периоде они нанесли 18 бросков, но Василевский не допускал ошибок. Он — важная часть успехов нашей команды», — приводит слова Купера пресс-служба НХЛ.

Кучеров и Василевский стали звёздами матча «Виннипег» — «Тампа»
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