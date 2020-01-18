Подколзин: между мною и Макдэвидом мало общего

Форвард СКА и молодёжной сборной России Василий Подколзин проанализировал игру на молодёжном чемпионате мира. Российская сборная дошла до финала МЧМ-2020, где уступила сборной Канады со счётом 3:4.

«Как оцениваю свою игру? Да ну, я же не эксперт. Как оценивать себя? Конечно, хотелось бы сыграть лучше, помочь команде еще больше. Нет предела совершенству.

Оценка по десятибальной шкале? Шесть, наверное. Пытался сыграть на команду, хотел, чтобы мы выиграли.

Сейчас такой хоккей, нужно быть универсальным игроком. Конечно, всем хочется забивать, и это понятно.

Всем хочется отдавать красивые передачи, но не всегда получается. Единицы не играют в обороне и забивают голы, и им ничего не говорят. У меня не такой талант. Пытаюсь добиваться результата через работу.

Сравнения с Макдэвидом? Между нами мало общего… Естественно, приятно, когда тебя сравнивают с такими игроками. Но впереди у меня много работы. Много чего предстоит сделать, чтобы быть хотя бы примерно на него похожим», — приводит слова Подколзина «Фонтанка».