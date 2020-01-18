Зарипов — о лакросс-голах Свечникова: бывает, что ветераны втыкают за такое

Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов признался, что его не впечатляют лакросс-голы форварда «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова. По мнению Зарипова, необходимо действовать наверняка.

«Лакросс-голы? Ой, я не любитель таких моментов, когда надо забить гол. Моя позиция — чем проще, тем стабильнее.

Не втыкают ли за такое ветераны молодым? Бывает. Особенно на тренировке. Вот у нас в «Ак Барсе» есть один такой — Артём Галимов, он тоже любит покрасоваться. В хорошем смысле слова. Но мы стараемся направить человека. Даём ему понять, что сперва надо заиграть в КХЛ», — приводит слова Зарипова «Матч ТВ».

В этом сезоне в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Зарипов в 41 матче набрал 21 (10+11) очко.