Хартли: в «Монреале» на Ковальчука возлагают большие ожидания

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал переход российского форварда Ильи Ковальчука в «Монреаль Канадиенс». Ранее Ковальчука выставил на драфт отказов «Лос-Анджелес Кингз», в итоге россиянин перешёл в канадский клуб и уже забил две шайбы.
«Счастлив за Илью. Его дни в «Лос-Анджелесе» были не самыми счастливыми. Но у меня отличные отношения с Кови, я его всегда поддерживаю. Мы общаемся, делимся информацией. Когда узнал, что он переходит в «Монреаль», мы обменялись текстовыми сообщениями, поговорили по телефону.
«Канадиенс» — отличная организация, и я не удивлён, что там выбрали Илью. Они делают то, что лучше для них. Возлагают на Илью большие надежды, ждут, что он поможет команде в борьбе за плей-офф, восстановит карьеру. Думаю, фанаты «Монреаля» будут рады, что за их команду играет такой талантливый хоккеист», — цитирует Хартли «Матч ТВ».
- 18 января 2020
-
14:24
-
14:13
-
13:55
-
13:35
-
13:05
-
12:40
-
12:15
-
11:50
-
11:45
-
11:30
-
10:36
-
10:22
-
09:52
-
09:08
-
09:02
-
08:27
-
08:20
-
07:33
-
06:47
-
06:25
-
06:13
-
05:32
-
04:50
- 17 января 2020
-
23:40
-
23:24
-
23:18
-
23:18
-
22:17
-
21:52
-
21:18
-
20:54
-
20:43
-
20:31
-
20:27
-
20:09