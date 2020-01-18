Хартли: в «Монреале» на Ковальчука возлагают большие ожидания

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал переход российского форварда Ильи Ковальчука в «Монреаль Канадиенс». Ранее Ковальчука выставил на драфт отказов «Лос-Анджелес Кингз», в итоге россиянин перешёл в канадский клуб и уже забил две шайбы.

«Счастлив за Илью. Его дни в «Лос-Анджелесе» были не самыми счастливыми. Но у меня отличные отношения с Кови, я его всегда поддерживаю. Мы общаемся, делимся информацией. Когда узнал, что он переходит в «Монреаль», мы обменялись текстовыми сообщениями, поговорили по телефону.

«Канадиенс» — отличная организация, и я не удивлён, что там выбрали Илью. Они делают то, что лучше для них. Возлагают на Илью большие надежды, ждут, что он поможет команде в борьбе за плей-офф, восстановит карьеру. Думаю, фанаты «Монреаля» будут рады, что за их команду играет такой талантливый хоккеист», — цитирует Хартли «Матч ТВ».