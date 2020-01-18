Житник: можно было бы вернуть формат «Северная Америка против остального мира»

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о формате Матча звёзд НХЛ. По словам Житника, можно было бы сменить формат и вернуться к варианту с игрой североамериканцев с легионерами. В настоящее время в НХЛ, как и в КХЛ, используется формат со сборными дивизионов.

«Лично мне чуть больше импонировал формат Северная Америка против остального мира, то есть свои против легионеров. На мой взгляд, можно было бы его и вернуть.

С другой стороны, в НХЛ очень важна раскрутка не Европы или других частей света, а внутренних противостояний, реклама своих дивизионов, своей структуры и так далее. Это правильный бизнес-подход, он привел к тому, что через несколько лет после Олимпиады в Нагано формат «Европа — Америка» отменили.

Наверное, в той же КХЛ история «свои против чужих» возбудила бы хотя бы болельщиков. Посмотрим, как в Москве пройдет Матч звёзд, может, изменения будут», — приводит слова Житника Russia-Hockey.