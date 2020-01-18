Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Житник: можно было бы вернуть формат «Северная Америка против остального мира»

Житник: можно было бы вернуть формат «Северная Америка против остального мира»
Хоккей / НХЛ 0

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о формате Матча звёзд НХЛ. По словам Житника, можно было бы сменить формат и вернуться к варианту с игрой североамериканцев с легионерами. В настоящее время в НХЛ, как и в КХЛ, используется формат со сборными дивизионов.

«Лично мне чуть больше импонировал формат Северная Америка против остального мира, то есть свои против легионеров. На мой взгляд, можно было бы его и вернуть.

С другой стороны, в НХЛ очень важна раскрутка не Европы или других частей света, а внутренних противостояний, реклама своих дивизионов, своей структуры и так далее. Это правильный бизнес-подход, он привел к тому, что через несколько лет после Олимпиады в Нагано формат «Европа — Америка» отменили.

Наверное, в той же КХЛ история «свои против чужих» возбудила бы хотя бы болельщиков. Посмотрим, как в Москве пройдет Матч звёзд, может, изменения будут», — приводит слова Житника Russia-Hockey.

Житник — о МЧМ-2020: 30 лет назад не считали немцев и швейцарцев за соперников
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020