Хартли: Овечкин творит величайшие дела на наших глазах
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о результативности форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Он в 15-й раз забросил 30 шайб в регулярном чемпионате НХЛ. В общей сложности Овечкин отправил в ворота соперников 689 шайб. Рекорд НХЛ принадлежит легендарному Уэйну Гретцки (894).
«Ови творит величайшие дела на наших глазах. Самое ценное в его карьере — стабильность. Годы идут, но Овечкин избегает серьёзных травм и нисколько не опускает планку своей игры. Думаю, он и в 40 лет будет играть нормально.
Овечкин — не просто спортсмен. Это сама сила природы. Думаю, он продолжит и дальше забивать в том же духе — по 40–50 голов за сезон. Выдающийся игрок и человек», — приводит слова Хартли «Матч ТВ».
Эксперт TSN: осенью не верил, что Овечкин обгонит Гретцки. Но какой сезон он проводит!
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