Ткачёв: без разницы, с какого места выходить в плей-офф

Нападающий СКА Владимир Ткачёв поделился мнением о текущем сезоне КХЛ. Как считает Ткачёв, питерцы могут дойти до финала Кубка Гагарина.

«Нужно понимать, что в плей-офф слабых команд нет, поэтому без разницы, с какого места выходить и с кем играть. Думаю, сейчас важнее всего — подойти к матчам Кубка Гагарина в оптимальной форме. Цель у нас одна, нужно к ней идти.

Перед каждым сезоном ставлю новую цель, хочется постоянно прибавлять, особенно во второй части чемпионата. Я бы сказал, что игрока больше судят по плей-офф, чем по регулярному чемпионату. Нужно будет играть через не могу, действовать на команду. Думаю, мы со СКА в этом году можем дойти до Кубка Гагарина, всё для этого у нас есть.

СКА до сих пор не хватает уверенности в своих силах? Сложно сказать. Когда постоянно побеждаешь и в игре всё получается, то, конечно, уверенности всё больше и больше. Даже на площадке становится легче: больше доверяешь партнёру, знаешь, как надо сыграть.

Доволен ли сезоном? Есть в чём прибавить. В конце 2019 года у меня был не очень удачный период, стараюсь выбраться из этой ямы и приносить команде больше пользы. Но самое главное сейчас — в оптимальной форме подойти к самому важному отрезку сезона», — приводит слова Ткачева пресс-служба КХЛ.