Варламов: невозможно предугадать, что будут делать на льду Овечкин и Кузнецов

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов поделился ожиданиями от встречи с «Вашингтон Кэпиталз». Матч состоится сегодня, 18 января. Начало — в 21:00 мск.



«В «Вашингтоне» начиналась моя карьера. Я был задрафтован ими в 2006 году и в 2008-м, если не ошибаюсь, мне удалось дебютировать в НХЛ. Конечно, каждый матч против этой команды для меня особенный. Всегда хочется выиграть, но, к сожалению, не всегда удаётся.



Овечкин и Кузнецов мне хорошо знакомы? Когда играешь против двух этих высококлассных хоккеистов, невозможно предугадать, что они будут делать на льду. Кузи и Ови — очень талантливые игроки и очень опасные на льду. Думаю, будет интересный для всех болельщиков матч. И для нас, хоккеистов, тоже», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

«Взбешённый Ови втоптал «Нью-Джерси» в грязь». Что пишут в Америке о хет-трике Овечкина Главный урок игрокам НХЛ – не стоит злить Великую Восьмёрку.