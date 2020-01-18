Варламов: невозможно предугадать, что будут делать на льду Овечкин и Кузнецов
Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов поделился ожиданиями от встречи с «Вашингтон Кэпиталз». Матч состоится сегодня, 18 января. Начало — в 21:00 мск.
«В «Вашингтоне» начиналась моя карьера. Я был задрафтован ими в 2006 году и в 2008-м, если не ошибаюсь, мне удалось дебютировать в НХЛ. Конечно, каждый матч против этой команды для меня особенный. Всегда хочется выиграть, но, к сожалению, не всегда удаётся.
Овечкин и Кузнецов мне хорошо знакомы? Когда играешь против двух этих высококлассных хоккеистов, невозможно предугадать, что они будут делать на льду. Кузи и Ови — очень талантливые игроки и очень опасные на льду. Думаю, будет интересный для всех болельщиков матч. И для нас, хоккеистов, тоже», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
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Главный урок игрокам НХЛ – не стоит злить Великую Восьмёрку.
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