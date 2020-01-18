Илья Сорокин сыграет на Матче звёзд в щитках, украшенных детьми из НИИ педиатрии

Вратарь московского ЦСКА Илья Сорокин сыграет на Матче звёзд КХЛ в щитках, украшенных детьми из НИИ педиатрии.

Посмотреть фото можно в «Твиттере».



Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги проходит в рамках «ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея». Сегодня, 18 января, в Москве пройдёт Мастер-шоу, где хоккеисты будут соревноваться в различных конкурсах. Завтра, 19 января, сборные дивизионов Тарасова, Харламова, Чернышёва и Боброва сыграют в между собой в специальном шоу-матче.



Первый Матч звёзд был сыгран в сезоне-2008/2009 на Красной площади в Москве. С того времени формат шоу-матча неоднократно менялся.



Матч звёзд КХЛ 2021 года пройдёт в Риге.



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