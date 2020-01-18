Сборная России уверенно победила Канаду на юношеских Олимпийских играх

Сборная России одержала победу над командой Канады со счётом 6:2 в стартовом матче зимних юношеских Олимпийских игр, проходящих в Швейцарии.
Заявка сборной России
Вратари: Сергей Иванов (Металлург, Магнитогорск), Егор Корзин (Спартак, Москва), Сергей Мурашов (Локомотив, Ярославль);
защитники: Кирилл Кудрявцев, Андрей Малявин (оба — Локомотив, Ярославль), Артём Барабоша, Артём Дуда (оба — ЦСКА, Москва), Михаил Гуляев (Авангард, Омск), Владислав Сапунов (Динамо, Москва), Александр Пелевин (Торпедо, Нижний Новгород), Адель Сафин (Ак Барс, Казань);
нападающие: Данила Бызов, Матвей Мичков, Александр Перевалов, Илья Роговский (все — Локомотив, Ярославль), Даниил Григорьев, Кирилл Долженков, Василий Средин (все — ЦСКА, Москва), Руслан Газизов, Вячеслав Малов (оба — Авангард, Омск), Даниил Давыдов, Семён Синяткин (оба — Динамо, Санкт-Петербург), Илья Квочко (Металлург, Магнитогорск), Иван Мирошниченко (Витязь, Подольск), Никита Рыжов (Динамо, Москва).
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