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Маршан: мои руки были потеряны или украдены. Пожалуйста, верните их на арену

Маршан: мои руки были потеряны или украдены. Пожалуйста, верните их на арену
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан в «Твиттере» пошутил над последними неудачами. Канадский форвард проехал мимо шайбы во время серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (5:6 Б) и не реализовал выход «1 в 0» во встрече с «Питтбург Пингвинз» (4:1).

«Внимание. Мои руки были потеряны или украдены. Если найдёте, пожалуйста, верните в TD Garden (домашняя арена «Бостона». — Прим. «Чемпионата»). Спасибо», — написал Маршан в «Твиттере».

31-летний Маршан — один из лучших снайперов Национальной хоккейной лиги в последние несколько лет. В текущем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 49 матчах, записав на свой счёт 64 (21+43) очка при показателе полезности "+20".

Возможно, главный курьёз сезона НХЛ. Маршан промахнулся по шайбе на решающем буллите
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