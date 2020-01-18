Маршан: мои руки были потеряны или украдены. Пожалуйста, верните их на арену
Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан в «Твиттере» пошутил над последними неудачами. Канадский форвард проехал мимо шайбы во время серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (5:6 Б) и не реализовал выход «1 в 0» во встрече с «Питтбург Пингвинз» (4:1).
«Внимание. Мои руки были потеряны или украдены. Если найдёте, пожалуйста, верните в TD Garden (домашняя арена «Бостона». — Прим. «Чемпионата»). Спасибо», — написал Маршан в «Твиттере».
31-летний Маршан — один из лучших снайперов Национальной хоккейной лиги в последние несколько лет. В текущем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 49 матчах, записав на свой счёт 64 (21+43) очка при показателе полезности "+20".
Возможно, главный курьёз сезона НХЛ. Маршан промахнулся по шайбе на решающем буллите
Это вам не Кучеров, который забивал без броска.
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