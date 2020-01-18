Бобровский снизил цену на квартиру в Коламбусе до $ 2,95 млн

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский снизил цену на квартиру в Коламбусе, информирует Sports.ru. Напомним, прошедшим летом вратарь перешёл в стан «пантер» из «Коламбус Блю Джекетс».



Квартиру в Коламбусе выставили на продажу в мае за $ 3,2 млн, сейчас стоимость снизили до $ 2,95 млн. Квартира расположена на 19-м этаже кондоминиума, из окон открывается вид на реку, Хантингтон Парк и на Nationwide Arena — домашний дворец «Коламбуса».



Во Флориде хоккеист купил большой дом в городке Форт-Лодердейле, расположенном между Майами и Вест-Палм-Бич. Площадь дома — около 620 квадратных метров. В нём пять спален, шесть ванных комнат, винный зал и комната для развлечений. Снаружи — бассейн и участок площадью около 1000 квадратных метров.

США, Россия и просьба к премьеру Мишустину. Как дела у Бобровского во «Флориде» Егоров съездил на матч «Пантерз» и встретился с Бобровским. Говорили, что у одного из лучших вратарей мира проблемы.