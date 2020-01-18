Е. Анисимов — о победе в конкурсе на скорость: Никитин заплатил или Капризов договорился

Нападающий Егор Анисимов прокоментировал свою победу в конкурсе Матча звёзд КХЛ «Круг на скорость».



«Я сам не понял, как выиграл конкурс на скорость. Никитин наверно заплатил или Капризов договорился. Мои эмоции относительно Мастер-Шоу? Очень здорово участвовать, непередаваемые эмоции. Я к этому отношусь как к шоу, но все равно, эмоции и переживания были запредельные», — передаёт слова Анисимова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.



Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги проходит в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея. Сегодня, 18 января, в Москве проходит Мастер-шоу, где хоккеисты соревнуются в различных конкурсах. Завтра, 19 января, сборные дивизионов Тарасова, Харламова, Чернышёва и Боброва сыграют в между собой в специальном шоу-матче.



Первый Матч звёзд был сыгран в сезоне-2008/2009 на Красной площади в Москве. С того времени формат шоу-матча неоднократно менялся.

Матч звёзд КХЛ: дивизион Тарасова победил в «Круге на скорость»