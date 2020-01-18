Вайсфельд: на тренерской скамейке стоять плохо. В ложе сел – кофе, чай, пирожные

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился впечатлениями от Матча звёзд КХЛ. Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги проходит в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея.
« Я вам честно скажу, что на тренерской скамейке стоять плохо. Там ничего не видно! В ложе сел – кофе, чай, пирожные. И смотри хоккей. Хочешь — повторы по телевизору. А там ничего не видно. Все кричат, акустика такая, что бедные тренеры. Я теперь понимаю, когда мы комментируем и говорим, а что за решение он принял. А как принять решение? Там вообще невозможно.
По крайней мере я теперь понимаю, почему тренеры иногда так поступают. Многие вещи нас удивляют, когда нам кажется очевидность принятия решений, а человек делает по-другому. Ну и правильно, когда мы 10 повторов посмотрели на большом телевизоре, лёжа на диване без всякого стресса, то действительно это очень просто. А со скамейки дальний край площадки просто не видно. Вот как там можно что-то говорить.
Генеральный менеджер иногда спускается на скамейку? Я категорически против этого. Мне кажется, что каждый эффективен на своём месте», — передаёт слова Вайсфельда корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 18 января 2020
-
20:15
-
20:12
-
20:08
-
19:58
-
19:55
-
19:45
-
19:36
-
19:29
-
19:17
-
19:12
-
19:06
-
18:51
-
18:43
-
18:39
-
18:09
-
17:44
-
17:39
-
17:29
-
16:57
-
16:25
-
15:25
-
14:53
-
14:24
-
14:13
-
13:55
-
13:35
-
13:05
-
12:40
-
12:15
-
11:50
-
11:45
-
11:30
-
10:36
-
10:22
-
09:52