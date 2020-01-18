Конкурс на точность броска в Матче звёзд выиграл Доус. Оборудование отказывало трижды

Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус выиграл конкурс на точность в Матче звёзд КХЛ. Форвард выбил четыре мишени за 7,8 секунды. За время конкурса трижды выдавало ошибки оборудование мишеней, не засчитывающее точное попадание шайбы.



Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги проходит в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея. Сегодня, 18 января, в Москве проходит мастер-шоу, где хоккеисты соревнуются в различных конкурсах. Завтра, 19 января, сборные дивизионов Тарасова, Харламова, Чернышёва и Боброва встретятся в специальном шоу-матче.



Первый Матч звёзд был сыгран в сезоне-2008/2009 на Красной площади в Москве. С того времени формат шоу-матча неоднократно менялся.



Матч звёзд КХЛ 2021 года пройдёт в Риге.