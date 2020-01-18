Вайсфельд: петь при 12 тысячах зрителей — это шок

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд рассказал о работе ассистентом тренера на Матче звёзд КХЛ.



«Вообще без ошибок сегодня спел. А что надо сказать по этому поводу? Я даже в душе ни разу в жизни не пел, а тут такое стечение народа. Но это весело. Зато у нас есть профессионалы. На Олега Мосалёва положиться можно всегда. Мосалёв с Казанским в полном порядке, а мы с Фёдоровым — на подтанцовке.



Установку на матч дал ещё вчера. У нас дисциплинированная команда. Заранее всё подготовили. Подумываю сейчас о работе доктором, потому что им я ещё не был. Сейчас вот даже спел. Ещё как-то мог себе представить, что буду тренировать Грецкого, но вот что петь заставят при 12 тысячах зрителей, это шок», — передаёт слова Вайсфельда корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.