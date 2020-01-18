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Исинбаева — после победы над Канадой: мечтаю, чтобы сын стал великим хоккеистом

Исинбаева — после победы над Канадой: мечтаю, чтобы сын стал великим хоккеистом
Хоккей / Прочие 0

Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева прокомментировала победу сборной России над Канадой в матче юношеских Олимпийских игр.

«С юношеской сборной России по хоккею! Только что после победы в первом матче с Канадой — 6:2. Мечтаю чтобы однажды мой сын стал великим хоккеистом», — написала Исинбаева в «Инстаграме».

Посмотреть фото можно в «Инстаграме».

Заявка сборной России на юношеские ОИ

Вратари: Сергей Иванов («Металлург» Магнитогорск), Егор Корзин («Спартак» Москва), Сергей Мурашов («Локомотив» Ярославль);

защитники: Кирилл Кудрявцев, Андрей Малявин (оба — «Локомотив» Ярославль), Артём Барабоша, Артём Дуда (оба — ЦСКА Москва), Михаил Гуляев («Авангард» Омск), Владислав Сапунов («Динамо» Москва), Александр Пелевин («Торпедо» Нижний Новгород), Адель Сафин («Ак Барс» Казань);

нападающие: Данила Бызов, Матвей Мичков, Александр Перевалов, Илья Роговский (все — «Локомотив» Ярославль), Даниил Григорьев, Кирилл Долженков, Василий Средин (все — ЦСКА Москва), Руслан Газизов, Вячеслав Малов (оба — «Авангард» Омск), Даниил Давыдов, Семён Синяткин (оба — «Динамо» Санкт-Петербург), Илья Квочко («Металлург» Магнитогорск), Иван Мирошниченко («Витязь» Подольск), Никита Рыжов («Динамо» Москва).

Сборная России уверенно победила Канаду на юношеских Олимпийских играх
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