Бобровский будет основным вратарём в матче с «Детройтом»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский примет участие в матче с «Детройт Ред Уингз», информирует в «Твиттере» североамериканский журналист Джеймсон Олив со ссылкой на главного тренера Джоэля Кенневилля.



Ранее Сергей защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого стал двукратным обладателем приза «Везина Трофи». В сезоне-2018/19 30-летний вратарь провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед. Он отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,58. В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы, отражая 92,5% бросков в 10 играх.



Бобровский выступает в НХЛ с 2010 года. До перехода в «Коламбус» уроженец Новокузнецка в течение двух сезонов оберегал последний рубеж «Филадельфии Флайерз».

США, Россия и просьба к премьеру Мишустину. Как дела у Бобровского во «Флориде» Егоров съездил на матч «Пантерз» и встретился с Бобровским. Говорили, что у одного из лучших вратарей мира проблемы.