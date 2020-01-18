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Бобровский будет основным вратарём в матче с «Детройтом»

Бобровский будет основным вратарём в матче с «Детройтом»
Хоккей / НХЛ 0

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский примет участие в матче с «Детройт Ред Уингз», информирует в «Твиттере» североамериканский журналист Джеймсон Олив со ссылкой на главного тренера Джоэля Кенневилля.

Ранее Сергей защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого стал двукратным обладателем приза «Везина Трофи». В сезоне-2018/19 30-летний вратарь провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед. Он отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,58. В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы, отражая 92,5% бросков в 10 играх.

Бобровский выступает в НХЛ с 2010 года. До перехода в «Коламбус» уроженец Новокузнецка в течение двух сезонов оберегал последний рубеж «Филадельфии Флайерз».

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