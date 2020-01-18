Дивизион Харламова одержал победу в мастер-шоу Матча звёзд КХЛ

Сборная дивизиона Харламова одержала победу в мастер-шоу Матча звёзд КХЛ, набрав 11 баллов. Второе место (6) занял дивизион Тарасова, на третьем месте (4) — дивизион Боброва, замыкает таблицу дивизион Чернышёва (2).



Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги проходит в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея.



Капитан сборной дивизиона Харламова Данис Зарипов выбрал дивизион Тарасова соперником по полуфиналу Матча звёзд КХЛ, который состоится завтра, 19 января. Двумя другими полуфиналистами станут сборные дивизионов Боброва и Чернышёва.



Первый Матч звёзд был сыгран в сезоне-2008/2009 на Красной площади в Москве. С того времени формат шоу-матча неоднократно менялся.



Матч звёзд КХЛ 2021 года пройдёт в Риге.