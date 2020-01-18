Александр Овечкин забросил свою 690-ю шайбу в НХЛ, догнав Марио Лемье

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился точным броском в первом периоде встречи с «Нью-Йорк Айлендерс», поразив ворота другого россиянина — Семёна Варламова. Для Овечкина этот гол стал 32-м в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.



Таким образом, россиянин догнал легендарного нападающего Марио Лемье по количеству заброшенных шайб за карьеру в НХЛ. В активе россиянина стало 690 точных бросков, как и на счету занимающего общее 10-е место в истории лиги легендарного канадца.



Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894 шайбы), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Русских лучше не злить! Овечкину разбили лицо — он ответил хет-триком! Игрок, который считал Овечкина своим кумиром, двинул ему клюшкой в лицо — Александр отомстил голами.