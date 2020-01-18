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Александр Овечкин забросил свою 690-ю шайбу в НХЛ, догнав Марио Лемье

Александр Овечкин забросил свою 690-ю шайбу в НХЛ, догнав Марио Лемье
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился точным броском в первом периоде встречи с «Нью-Йорк Айлендерс», поразив ворота другого россиянина — Семёна Варламова. Для Овечкина этот гол стал 32-м в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, россиянин догнал легендарного нападающего Марио Лемье по количеству заброшенных шайб за карьеру в НХЛ. В активе россиянина стало 690 точных бросков, как и на счету занимающего общее 10-е место в истории лиги легендарного канадца.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894 шайбы), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Вашингтона».

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