Александр Овечкин забросил свою 690-ю шайбу в НХЛ, догнав Марио Лемье

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился точным броском в первом периоде встречи с «Нью-Йорк Айлендерс», поразив ворота другого россиянина — Семёна Варламова. Для Овечкина этот гол стал 32-м в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.
Таким образом, россиянин догнал легендарного нападающего Марио Лемье по количеству заброшенных шайб за карьеру в НХЛ. В активе россиянина стало 690 точных бросков, как и на счету занимающего общее 10-е место в истории лиги легендарного канадца.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894 шайбы), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).
Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Вашингтона».
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