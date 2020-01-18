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Сорокин: выставим разукрашенные щитки на аукцион, средства пойдут Вилену Прокофьеву

Сорокин: выставим разукрашенные щитки на аукцион, средства пойдут Вилену Прокофьеву
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер московского ЦСКА Илья Сорокин рассказал, почему он выступал в необычных щитках на мастер-шоу Матча звёзд КХЛ, который проходил в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея.

«Мы были в отделении кардиологии НИИ детской педиатрии, и дети помогли мне сделать такую красоту — разукрасили мои щитки. Теперь мы их выставим на аукцион, а все вырученные средства пойдут на лечение вратаря Вилена Прокофьева. Пользуясь случаем, передаю привет Вилену! И хочу сказать: Вилен, ты должен быть сильным, держись, мы все переживаем за тебя!

В целом на Матче звёзд отличая атмосфера, я получаю только удовольствие, участвуя в этом событии, как и болельщики, надеюсь», — приводит слова Сорокина официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

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Игроки КХЛ не стеснялись креативить, а результат, как обычно и бывает в подобных шоу, отошёл на второй план.
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