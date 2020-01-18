Овечкин обошёл Лемье в списке лучших снайперов НХЛ и вплотную приблизился к Айзерману

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился точным броском в третьем периоде встречи с «Нью-Йорк Айлендерс», поразив ворота другого россиянина — Семёна Варламова. Для Овечкина этот гол стал вторым в матче и 33-м — в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.



Таким образом, россиянин обогнал легендарного нападающего Марио Лемье по количеству заброшенных шайб за карьеру в НХЛ. В активе россиянина стал 691 точный бросок, он вышел на чистое десятое место в истории лиги. На одну шайбу больше у находящегося на девятой строчке Стива Айзермана.



Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894 шайбы), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

Овечкин — 9-й снайпер в истории НХЛ! Догнал Айзермана и стал ещё ближе к рекорду Гретцки! Капитан «Вашингтона» забил 692-й гол в карьере, обогнал Марио Лемье и догнал ещё одну легенду – Стива Айзермана.