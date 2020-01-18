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Овечкин в третий раз в карьере оформил хет-трик в двух матчах кряду

Овечкин в третий раз в карьере оформил хет-трик в двух матчах кряду
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге «Нью-Йорк Айлендерс» на домашней площадке проиграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:6.

Главным героем матча стал капитан «столичной» команды Александр Овечкин, оформивший 26-й хет-трик в карьере. Российский форвард в третий раз в карьере оформил хет-трик в двух матчах кряду. Впервые это произошло в октябре 2017 года (5 и 7 октября), во второй раз — в декабре 2018 года (11 и 14 декабря).

В 2006, 2018 и 2019 годах Александр оформил по два хет-трика, и только в 2007, 2010 и 2011 годах Овечкин по разу совершал подобное достижение. Также отметим, что за период с 2006 по 2020-й было всего три года, когда Овечкин не мог поразить ворота соперника трижды за матч – это 2012, 2014 и 2015 года. Заметим, что лишь однажды «Вашингтон» проиграл, когда Овечкин оформил хет-трик.

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