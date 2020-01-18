Овечкин поднялся на девятое место в списке лучших снайперов НХЛ, догнав Айзермана

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился хет-триком во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4). Таким образом, на счету Овечкина теперь 34 гола в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.



Россиянин догнал легендарного нападающего Стива Айзермана по количеству заброшенных шайб за карьеру в НХЛ. В активе россиянина теперь 692 точных броска, он поднялся на девятое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Следующая цель Овечкина — Марк Мессье, в активе которого 694 шайбы.



Рекорд по количеству голов принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

Овечкин — 9-й снайпер в истории НХЛ! Догнал Айзермана и стал ещё ближе к рекорду Гретцки! Капитан «Вашингтона» забил 692-й гол в карьере, обогнал Марио Лемье и догнал ещё одну легенду – Стива Айзермана.