Овечкин догнал Мэттьюса в гонке снайперов НХЛ, отставание от Пастрняка — два гола
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге «Нью-Йорк Айлендерс» на домашней площадке проиграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:6.
Главным героем матча стал капитан «столичной» команды Александр Овечкин, оформивший 26-й хет-трик в карьере. Благодаря этому российский форвард вышел на второе место в гонке снайперов НХЛ. В активе российского форварда стало 34 заброшенные шайбы. Столько же в активе форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса. Лидирует в зачёте снайперов форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (36 голов).
За карьеру на счету Александра теперь 692 гола, что является девятым результатом в истории лиги. Овечкин отстаёт от занимающего восьмое место Марка Мессье на два точных броска.
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