«Айлендерс» — «Вашингтон»: Самсонов вышел на замену при 1:4 и отыграл 20 «сухих» минут

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов удачно вышел на замену во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4). Россиянин вышел на лёд после второго перерыва при счёте 1:4 и за 20 минут отразил все семь бросков по своим воротам. Команда сделала камбэк, забив пять голов.



Счёт открыла команда гостей, на 11-й минуте точным броском отметился российский нападающий Александр Овечкин, для которого гол стал 690-м в НХЛ. До конца первого периода «островитяне» сумели отыграться и выйти вперёд, шайбы забросили форварды Брок Нельсон и Кейси Сизикас. В следующие 20 минут хозяева упрочили преимущество, по голу забили нападающий Джордан Эберле и защитник Девон Тэйвз. На старте третьего периода «столичные» сократили разрыв до минимума усилиями Карла Хагелина и оформившего дубль Овечкина. На 55-й минуте форвард Том Уилсон восстановил равновесие в счёте. Вскоре Якуб Врана вывел «столичных» вперёд, в концовке Овечкин оформил хет-трик.

Великий! У Овечкина два хет-трика подряд, он обходит одну легенду НХЛ за другой 8 голов в трёх последних матчах, 26-й хет-трик в карьере и девятое место в списке лучших снайперов в истории.