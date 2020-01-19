Американский журналист: Овечкин — Ягр этого поколения. Будет забивать и в 50
Американский журналист Давид Дворк прокомментировал хет-трик капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Овечкин — это Ягр этого поколения. Этот чувак будет забивать и в 50 лет», — написал Дворк в «Твиттере».
Овечкин забил 32-й, 33-й и 34-й голы в сезоне, благодаря чему практически вплотную приблизился к Марку Мессье по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. В активе россиянина стало 692 точных броска, на счету занимающего восьмое место легендарного канадца — 694.
Российский форвард в третий раз в карьере оформил хет-трик в двух матчах кряду. Впервые это произошло в октябре 2017 года (5 и 7 октября), во второй раз — в декабре 2018 года (11 и 14 декабря).
Великий! У Овечкина два хет-трика подряд, он обходит одну легенду НХЛ за другой
8 голов в трёх последних матчах, 26-й хет-трик в карьере и девятое место в списке лучших снайперов в истории.
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