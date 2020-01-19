Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Американский журналист: Овечкин — Ягр этого поколения. Будет забивать и в 50

Американский журналист: Овечкин — Ягр этого поколения. Будет забивать и в 50
Хоккей / НХЛ 0

Американский журналист Давид Дворк прокомментировал хет-трик капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Овечкин — это Ягр этого поколения. Этот чувак будет забивать и в 50 лет», — написал Дворк в «Твиттере».

Овечкин забил 32-й, 33-й и 34-й голы в сезоне, благодаря чему практически вплотную приблизился к Марку Мессье по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. В активе россиянина стало 692 точных броска, на счету занимающего восьмое место легендарного канадца — 694.

Российский форвард в третий раз в карьере оформил хет-трик в двух матчах кряду. Впервые это произошло в октябре 2017 года (5 и 7 октября), во второй раз — в декабре 2018 года (11 и 14 декабря).

Великий! У Овечкина два хет-трика подряд, он обходит одну легенду НХЛ за другой
8 голов в трёх последних матчах, 26-й хет-трик в карьере и девятое место в списке лучших снайперов в истории.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020