Американский журналист: Овечкин — Ягр этого поколения. Будет забивать и в 50

Американский журналист Давид Дворк прокомментировал хет-трик капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Овечкин — это Ягр этого поколения. Этот чувак будет забивать и в 50 лет», — написал Дворк в «Твиттере».

Овечкин забил 32-й, 33-й и 34-й голы в сезоне, благодаря чему практически вплотную приблизился к Марку Мессье по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. В активе россиянина стало 692 точных броска, на счету занимающего восьмое место легендарного канадца — 694.

Российский форвард в третий раз в карьере оформил хет-трик в двух матчах кряду. Впервые это произошло в октябре 2017 года (5 и 7 октября), во второй раз — в декабре 2018 года (11 и 14 декабря).