Овечкин: оставил всё на льду, потому что дальше у меня отпуск

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4) объяснил, как ему удалось оформить хет-трик во втором матче подряд.

«Оставил всё на льду, потому что дальше у меня отпуск. Теперь настало время перегруппироваться и подготовиться ко второй части сезона», — сказал Овечкин.

Овечкин забил 32-й, 33-й и 34-й голы в сезоне, благодаря чему практически вплотную приблизился к Марку Мессье по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. В активе россиянина теперь 692 точных броска, на счету занимающего восьмое место легендарного канадца — 694.



Российский форвард в третий раз в карьере оформил хет-трик в двух матчах кряду. Впервые это произошло в октябре 2017 года (5 и 7 октября), во второй раз — в декабре 2018-го (11 и 14 декабря).

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