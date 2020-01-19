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Овечкин: оставил всё на льду, потому что дальше у меня отпуск

Овечкин: оставил всё на льду, потому что дальше у меня отпуск
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4) объяснил, как ему удалось оформить хет-трик во втором матче подряд.

«Оставил всё на льду, потому что дальше у меня отпуск. Теперь настало время перегруппироваться и подготовиться ко второй части сезона», — сказал Овечкин.

Овечкин забил 32-й, 33-й и 34-й голы в сезоне, благодаря чему практически вплотную приблизился к Марку Мессье по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. В активе россиянина теперь 692 точных броска, на счету занимающего восьмое место легендарного канадца — 694.

Российский форвард в третий раз в карьере оформил хет-трик в двух матчах кряду. Впервые это произошло в октябре 2017 года (5 и 7 октября), во второй раз — в декабре 2018-го (11 и 14 декабря).

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8 голов в трёх последних матчах, 26-й хет-трик в карьере и девятое место в списке лучших снайперов в истории.
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