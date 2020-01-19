Главный тренер «Айлендерс» Тротц: Овечкин поднял свой уровень величия

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:6) отметил игру капитана «столичной» команды Александра Овечкина.
«Это команда чемпионской породы, они много раз совершали камбэки в этом году. С ними нельзя сбрасывать ногу с педали газа, а мы этого не сделали. Там есть суперзвезда, Овечкин поднял свой уровень величия, сегодня он оформил хет-трик. Большая часть всего – наша вина, это тяжёлый, но хороший урок нам», — сказал Тротц в эфире клубного телевидения.
Овечкин забил 32-й, 33-й и 34-й голы в сезоне, благодаря чему практически вплотную приблизился к Марку Мессье по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. В активе россиянина стало 692 точных броска, на счету занимающего восьмое место легендарного канадца — 694.
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