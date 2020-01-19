Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Врана: достижения Овечкина — это невероятно. У него лучший бросок, что я видел

Врана: достижения Овечкина — это невероятно. У него лучший бросок, что я видел
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана прокомментировал игру капитана команды Александра Овечкина в победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4). Напомним, что россиянин отметился хет-триком во второй встрече кряду.

«Я и раньше говорил, что у нас сильная команда и мы верим друг в друга. Даже уступая в три гола, мы всё равно давили. Многие уже думали, что игра закончена, но мы не сдавались. Каково смотреть на достижения Овечкина в последних трёх матчах? Это невероятно! Даже не знаю, что сказать, нечто особенное. Здорово видеть, как он бьёт эти рекорды. Но надо отдать должное всему звену – ребята выигрывают борьбу, пасуют ему шайбу. У Овечкина – особенный бросок, лучший, что я видел, да и вы тоже. Это невероятно, я счастлив за него», — сказал Врана в интервью.

Овечкин забил 32-й, 33-й и 34-й голы в сезоне, благодаря чему практически вплотную приблизился к Марку Мессье по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. В активе россиянина стало 692 точных броска, на счету занимающего восьмое место легендарного канадца — 694.

Великий! У Овечкина два хет-трика подряд, он обходит одну легенду НХЛ за другой
8 голов в трёх последних матчах, 26-й хет-трик в карьере и девятое место в списке лучших снайперов в истории.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020