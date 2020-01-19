Врана: достижения Овечкина — это невероятно. У него лучший бросок, что я видел

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана прокомментировал игру капитана команды Александра Овечкина в победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4). Напомним, что россиянин отметился хет-триком во второй встрече кряду.

«Я и раньше говорил, что у нас сильная команда и мы верим друг в друга. Даже уступая в три гола, мы всё равно давили. Многие уже думали, что игра закончена, но мы не сдавались. Каково смотреть на достижения Овечкина в последних трёх матчах? Это невероятно! Даже не знаю, что сказать, нечто особенное. Здорово видеть, как он бьёт эти рекорды. Но надо отдать должное всему звену – ребята выигрывают борьбу, пасуют ему шайбу. У Овечкина – особенный бросок, лучший, что я видел, да и вы тоже. Это невероятно, я счастлив за него», — сказал Врана в интервью.

Овечкин забил 32-й, 33-й и 34-й голы в сезоне, благодаря чему практически вплотную приблизился к Марку Мессье по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. В активе россиянина стало 692 точных броска, на счету занимающего восьмое место легендарного канадца — 694.