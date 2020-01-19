Орлов: у Овечкина новое достижение каждый день

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов отметил вклад Александра Овечкина в победу «столичной» команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4).
«Видел ли я когда-нибудь, чтобы Овечкин был так же «горяч», как сейчас? Это невероятно! Его статистика показывает, насколько он хорош. Он уже столько важных вех достиг, у него новое достижение каждый день! Это очень круто, он отличный товарищ по команде и сегодня он завёл нас в третьем периоде. Все завелись и почувствовали, что мы сможем отыграться», — сказал Орлов в интервью.
Российский форвард в третий раз в карьере оформил хет-трик в двух матчах кряду. Впервые это произошло в октябре 2017 года (5 и 7 октября), во второй раз — в декабре 2018 года (11 и 14 декабря).
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