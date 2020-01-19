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«Колорадо» забросил 5 шайб в ворота «Сент-Луиса». У Задорова голевая передача и «+1»

«Колорадо» забросил 5 шайб в ворота «Сент-Луиса». У Задорова голевая передача и «+1»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча проходила на стадионе «Пепси-центр» в Денвере и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Российский нападающий «блюзменов» Иван Барбашёв провёл на площадке 8 минут и 58 секунд, не отметившись результативными действиями и завершив встречу с показателем полезности «-1». На его счету 1 проведённый силовой приём и 2 штрафных минуты.

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин также не набрал очков в этой встрече. Его игровое время составило 18 минут и 21 секунду при показателе полезности «+2». На счету его одноклубника 23-летнего россиянина Владислава Каменева 3 броска по воротам и 1 силовой приём за 8 минут на льду.

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров отметился результативной передачей и завершил встречу с показателем полезности «+1». Для него это 7-е (2+5) набранное очко в 44 матчах нынешнего сезона.

В параллельной встрече «Эдмонтон Ойлерз» на своём льду обыграл «Аризону Койотс» со счётом 7:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2020, суббота. 23:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Маккиннон (Жирар, Рантанен) – 03:41' (5x5)   1:1 Перрон (О'Райлли, Пьетранджело) – 18:04' (5x4)   1:2 Сундквист (О'Райлли, Сэнфорд) – 21:06' (5x5)   2:2 Джост (Бураковски, Коул) – 27:48' (5x5)   3:2 Макар – 36:26' (5x5)   4:2 Бураковски (Задоров, Коул) – 36:48' (5x5)   4:3 Пьетранджело (Перрон, Сэнфорд) – 47:23' (5x5)   5:3 Ландеског (Белльмар, Маккиннон) – 59:58' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2020, суббота. 23:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
7 : 3
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Арчибальд (Шихан, Расселл) – 03:56' (4x5)   2:0 Ганье (Шихан) – 14:02' (5x5)   3:0 Ямамото (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 16:06' (5x5)   4:0 Макдэвид (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 21:00' (5x4)   5:0 Нюгорд (Шихан) – 24:49' (5x5)   5:1 Холл (Гарланд, Яльмарссон) – 25:20' (5x5)   5:2 Дворак (Гарланд, Кессел) – 29:13' (5x4)   6:2 Макдэвид (Арчибальд, Нил) – 36:06' (5x5)   6:3 Экман-Ларссон (Келлер, Сёдерберг) – 51:12' (5x4)   7:3 Шихан (Арчибальд) – 56:14' (en)
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