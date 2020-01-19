«Колорадо» забросил 5 шайб в ворота «Сент-Луиса». У Задорова голевая передача и «+1»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча проходила на стадионе «Пепси-центр» в Денвере и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Российский нападающий «блюзменов» Иван Барбашёв провёл на площадке 8 минут и 58 секунд, не отметившись результативными действиями и завершив встречу с показателем полезности «-1». На его счету 1 проведённый силовой приём и 2 штрафных минуты.

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин также не набрал очков в этой встрече. Его игровое время составило 18 минут и 21 секунду при показателе полезности «+2». На счету его одноклубника 23-летнего россиянина Владислава Каменева 3 броска по воротам и 1 силовой приём за 8 минут на льду.

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров отметился результативной передачей и завершил встречу с показателем полезности «+1». Для него это 7-е (2+5) набранное очко в 44 матчах нынешнего сезона.

В параллельной встрече «Эдмонтон Ойлерз» на своём льду обыграл «Аризону Койотс» со счётом 7:3.