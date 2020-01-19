Рирден: Овечкин поймал кураж и был великолепен на протяжении всего матча

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился мнением об игре российского нападающего «столичных» Александра Овечкина в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4).
«Овечкин был великолепен на протяжении всего матча, и я решил выпускать его через смену в третьем периоде. Чувствовал, что он поймал кураж, был включён в игру. В последних трёх играх у него всё здорово получается – забил восемь голов, это феноменально. Поэтому мы решили почаще его выпускать, и он проявил великолепные лидерские качества. Другие лидеры тоже делают хорошую работу, но в конечном итоге всё сводится к нему и к тому, как он играл, вёл себя и ни на секунду не останавливался», — сказал Рирден.
На старте третьего периода «столичные» сократили разрыв до минимума усилиями Карла Хагелина и оформившего дубль Овечкина. На 55-й минуте форвард Том Уилсон восстановил равновесие в счёте. Вскоре Якуб Врана вывел «столичных» вперёд, в концовке Овечкин оформил хет-трик.
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