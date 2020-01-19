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Ковальчук забросил свою 7-ю шайбу в сезоне в ворота «Вегаса»

Ковальчук забросил свою 7-ю шайбу в сезоне в ворота «Вегаса»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимает «Вегас Голден Найтс». Встреча проходит на стадионе «Белл-центр» в Монреале. После первого периода хозяева ведут – 3:0.

Счёт в этом матче был открыт на шестой минуте, когда с передачи Дэйла Уиса, отличился канадский нападающий «Монреаля» Ник Казинс. Спустя шесть минут удвоил преимущество «Канадиенс» 36-летний российский нападающий Илья Ковальчук, сыграв на добивании у чужого пятака после броска Филипа Дано, записавшего на свой счёт результативный балл.

Видео гола Ковальчука в ворота «Вегаса» можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Теперь на счету Ковальчука 17 (7+10) набранных очков в 25 матчах нынешнего сезона при показателе полезности «-5» и 12 минутах штрафа. Он отличился в третьей игре подряд, набрав в этих играх 4 (3+1) очка.

Всего за карьеру в НХЛ Илья набрал 867 (440+427) очков в 905 встречах.

Говорили, Ковальчук не найдёт работу в НХЛ. Он нашёл и теперь тащит «Монреаль»
Пару недель назад он был никому не нужен и почти списан в утиль. А потом возродился, как птица Феникс.
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