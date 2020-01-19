Передача Гаврикова помогла «Коламбусу» разгромить «Нью-Джерси»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

В составе победителей дубль оформил Кэм Аткинсон и еще по разу забили Якоб Лилья, Ник Фолиньо и Александер Веннберг. Российский защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей.

Таким образом, «Коламбус» одержал четвёртую победу подряд. «Нью-Джерси» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.

В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.

Расписание матчей НХЛ.