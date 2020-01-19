Передача Гаврикова помогла «Коламбусу» разгромить «Нью-Джерси»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
В составе победителей дубль оформил Кэм Аткинсон и еще по разу забили Якоб Лилья, Ник Фолиньо и Александер Веннберг. Российский защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей.
Таким образом, «Коламбус» одержал четвёртую победу подряд. «Нью-Джерси» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.
В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Аткинсон (Савар, Веннберг) – 14:49' (5x5) 2:0 Аткинсон (Бемстрём, Веннберг) – 28:40' (5x5) 3:0 Лилья – 31:58' (5x5) 4:0 Фолиньо (Гавриков) – 32:14' (5x5) 5:0 Веннберг (Аткинсон, Веренски) – 38:54' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 6
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Каджула (Кубалик, Мёрфи) – 00:21' 0:2 Тэйвз (Густафссон, Нюландер) – 05:32' (5x5) 0:3 Саад (Кейн) – 11:02' (5x5) 1:3 Нюландер (Таварес, Бэрри) – 20:25' (5x4) 1:4 Тэйвз (Густафссон, Каджула) – 23:19' 1:5 Кубалик (Тэйвз) – 30:57' (5x5) 2:5 Керфут (Энгвалль, Бэрри) – 35:17' (5x5) 2:6 Кубалик (Тэйвз, Кит) – 37:42' (5x5)
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