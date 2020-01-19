Бобровский: пропустил всего два матча, а ощущение, что не играл целый месяц
Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (4:1).
«Безусловно здорово вернуться и снова играть в хоккей. Я пропустил всего два матча, а такое ощущение, что я не играл целый месяц. Это определённо здорово. Ребята проделали отличную работу. Все были сфокусированы на игре и приложили огромные усилия, чтобы победить. Это было ключевым моментом сегодняшней встречи», — приводит слова Бобровского клубный обозреватель Джемисон Олив
Российский нападающий Евгений Дадонов забил гол. Голкипер Сергей Бобровский совершил 27 сейвов. Таким образом, «Детройт» проиграл в четвёртом матче кряду. «Флорида» в свою очередь продлила победную серию до четырёх встреч.
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Егоров съездил на матч «Пантерз» и встретился с Бобровским. Говорили, что у одного из лучших вратарей мира проблемы.
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