Результаты матчей НХЛ за 18 января 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, включивший в себя 12 матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 4:6. Гости отыгрались со счёта 1:4 и продлили победную серию до трёх матчей.
«Эдмонтон Ойлерз» — «Аризона Койотс» — 7:3.
«Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз» — 5:3.
«Оттава Сенаторз» — «Калгари Флэймз» — 5:2. Хозяева прервали девятиматчевую серию поражений.
«Монреаль Канадиенс» — «Вегас Голден Найтс» — 5:4 Б.
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 2:6. Хозяева проиграли в пятом из последних шести матчей.
«Филадельфия Флайерз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 4:1.
«Детройт Ред Уингз» — «Флорида Пантерз» — 1:4.
«Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:0.
«Нэшвилл Предаторз» — «Баффало Сэйбрз» — 2:1.
«Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз» — 7:0.
«Ванкувер Кэнакс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4:1.
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