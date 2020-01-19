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Результаты матчей НХЛ за 18 января 2020 года

Результаты матчей НХЛ за 18 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, включивший в себя 12 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 4:6. Гости отыгрались со счёта 1:4 и продлили победную серию до трёх матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2020, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Бекстрём) – 10:22' (5x5)   1:1 Нельсон (Бовиллье, Бейли) – 13:11' (5x5)   2:1 Сизикас (Бовиллье, Тэйвз) – 15:49' (5x5)   3:1 Эберле (Барзал, Тэйвз) – 29:31' (5x4)   4:1 Тэйвз (Комаров, Брассар) – 37:25' (5x5)   4:2 Хагелин (Паник, Дженсен) – 42:33' (5x5)   4:3 Овечкин (Карлсон) – 45:18' (5x5)   4:4 Уилсон (Орлов, Карлсон) – 54:32' (5x5)   4:5 Врана – 57:30' (5x5)   4:6 Овечкин (Оши, Орлов) – 59:04' (en)

«Эдмонтон Ойлерз» — «Аризона Койотс» — 7:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2020, суббота. 23:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
7 : 3
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Арчибальд (Шихан, Расселл) – 03:56' (4x5)   2:0 Ганье (Шихан) – 14:02' (5x5)   3:0 Ямамото (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 16:06' (5x5)   4:0 Макдэвид (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 21:00' (5x4)   5:0 Нюгорд (Шихан) – 24:49' (5x5)   5:1 Холл (Гарланд, Яльмарссон) – 25:20' (5x5)   5:2 Дворак (Гарланд, Кессел) – 29:13' (5x4)   6:2 Макдэвид (Арчибальд, Нил) – 36:06' (5x5)   6:3 Экман-Ларссон (Келлер, Сёдерберг) – 51:12' (5x4)   7:3 Шихан (Арчибальд) – 56:14' (en)

«Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз» — 5:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2020, суббота. 23:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Маккиннон (Жирар, Рантанен) – 03:41' (5x5)   1:1 Перрон (О'Райлли, Пьетранджело) – 18:04' (5x4)   1:2 Сундквист (О'Райлли, Сэнфорд) – 21:06' (5x5)   2:2 Джост (Бураковски, Коул) – 27:48' (5x5)   3:2 Макар – 36:26' (5x5)   4:2 Бураковски (Задоров, Коул) – 36:48' (5x5)   4:3 Пьетранджело (Перрон, Сэнфорд) – 47:23' (5x5)   5:3 Ландеског (Белльмар, Маккиннон) – 59:58' (en)

«Оттава Сенаторз» — «Калгари Флэймз» — 5:2. Хозяева прервали девятиматчевую серию поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2020, воскресенье. 00:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Ткачук (Дюклер, Анисимов) – 07:15' (5x5)   2:0 Тирни (Наместников, Браун) – 31:04' (5x5)   3:0 Браун (Ткачук, Райлли) – 36:53' (5x4)   4:0 Уайт (Бёдкер, Эннис) – 45:30' (5x5)   4:1 Янковски (Баклунд, Джордано) – 54:09' (5x5)   5:1 Наместников – 56:46' (en)   5:2 Ханифин (Хэмоник) – 58:02' (5x5)

«Монреаль Канадиенс» — «Вегас Голден Найтс» — 5:4 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 4
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Казинс (Уис) – 05:51' (5x5)   2:0 Ковальчук (Дано) – 12:33' (5x5)   3:0 Армиа (Кулак, Доми) – 18:05' (5x5)   3:1 Маршессо (Смит, Теодор) – 29:08' (5x5)   3:2 Штястны – 34:47' (5x5)   4:2 Казинс (Уис) – 49:40' (5x5)   4:3 Пасиоретти (Теодор) – 58:03' (5x5)   4:4 Смит (Штястны, Теодор) – 59:53'   5:4 Татар – 65:00' (ПБ)

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 2:6. Хозяева проиграли в пятом из последних шести матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 6
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Каджула (Кубалик, Мёрфи) – 00:21'   0:2 Тэйвз (Густафссон, Нюландер) – 05:32' (5x5)   0:3 Саад (Кейн) – 11:02' (5x5)   1:3 Нюландер (Таварес, Бэрри) – 20:25' (5x4)   1:4 Тэйвз (Густафссон, Каджула) – 23:19'   1:5 Кубалик (Тэйвз) – 30:57' (5x5)   2:5 Керфут (Энгвалль, Бэрри) – 35:17' (5x5)   2:6 Кубалик (Тэйвз, Кит) – 37:42' (5x5)

«Филадельфия Флайерз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Конечны (ван Римсдайк, Жиру) – 03:48' (5x5)   2:0 Конечны (ван Римсдайк, Кутюрье) – 23:44' (5x5)   3:0 Фараби (Нисканен, Санхайм) – 32:08' (5x4)   3:1 Браун – 45:06' (5x5)   4:1 ван Римсдайк (Жиру, Хейз) – 48:09' (5x4)

«Детройт Ред Уингз» — «Флорида Пантерз» — 1:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Дадонов (Юбердо, Браун) – 17:15' (5x5)   0:2 Писик (Экблад, Ватрано) – 18:40' (5x5)   1:2 Ларкин (Хельм) – 25:15' (5x5)   1:3 Барков (Яндл, Юбердо) – 53:05' (5x4)   1:4 Мальгин (Ватрано, Хоффман) – 58:12' (en)

«Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Аткинсон (Гербе, Савар) – 14:49' (5x5)   2:0 Аткинсон (Бемстрём, Веннберг) – 28:40' (5x5)   3:0 Лилья – 31:58' (5x5)   4:0 Фолиньо (Гавриков) – 32:14' (5x5)   5:0 Веннберг (Аткинсон, Веренски) – 38:54' (5x5)

«Нэшвилл Предаторз» — «Баффало Сэйбрз» — 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Райнхарт (Далин, Маккейб) – 18:58' (5x5)   1:1 Джохансен (Йози) – 26:05' (5x5)   2:1 Смит (Туррис, Экхольм) – 53:31' (5x4)

«Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз» — 7:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2020, воскресенье. 05:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
7 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 Сперджен (Цуккарелло, Сутер) – 10:32' (5x5)   2:0 Суси (Цукер) – 16:27' (5x5)   3:0 Цукер (Фиала, Бродин) – 23:38' (5x4)   4:0 Донато (Хартман) – 24:11' (5x5)   5:0 Цуккарелло (Цукер, Дамба) – 39:07' (5x5)   6:0 Паризе (Сутер, Стаал) – 53:19' (5x4)   7:0 Хартман (Гринвей, Донато) – 57:00' (5x4)

«Ванкувер Кэнакс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2020, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Эрикссон (Пирсон, Хорват) – 34:05' (5x5)   2:0 Пирсон (Виртанен, Годетт) – 45:01' (5x4)   2:1 Гудроу (Карлссон, Суомела) – 47:09' (5x5)   3:1 Хьюз (Руссель, Годетт) – 47:46' (5x5)   4:1 Миллер (Виртанен, Петтерссон) – 55:27' (5x5)
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