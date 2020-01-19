В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:0.

«Миннесота» повторила самую крупную победу в истории франшизы. В январе 2015 года «Уайлд» с аналогичным счётом разгромили «Баффало Сэйбрз». Ещё восемь раз «Миннесота» выигрывала матчи со счётом 6:0.

«Миннесота» победила во втором матче кряду. «Даллас» в свою очередь уступил во втором матче кряду. В следующем матче «Миннесота Уайлд» сыграет с «Флоридой Пантерз», а «Даллас Старз» — с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ вернулась в Миннесоту в сезоне-2000/2001, когда в составе Северо-западного дивизиона дебютировала команда «Миннесота Уайлд». Лучшим результатом в истории клуба является выход в финала Западной конференции в сезоне-2002/2003.