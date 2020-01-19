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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 18 января 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 18 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

16 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 13 матчей. В играх приняли участие 21 российский хоккеист.

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов удачно вышел на замену во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4). Россиянин вышел на лёд после второго перерыва при счёте 1:4 и за 20 минут отразил все семь бросков по своим воротам. Команда сделала камбэк, забив пять голов. Капитан «столичной» команды Александр Овечкин оформил 26-й хет-трик за карьеру в лиге.

Нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов забил гол. Голкипер Сергей Бобровский совершил 27 сейвов.

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук забил гол в основное время и реализовал послематчевый буллит в матче с «Вегас Голден Найтс» (5:4 Б). Защитник «Коламбус Блю Джекетс Владислав Гавриков отметился результативной передачей.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Самсонов«Вашингтон»7 из 7100,06:4
Варламов«Айлендерс»24 из 2982,84:6
Бобровский«Флорида»27 из 2896,44:1
Худобин«Даллас»13 из 1776,50:7
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»3+0+42340-23,19
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+00020130%17,27
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0-12010-08,58
Ничушкин (н)«Колорадо»0+0+20000-18,21
Каменев (н)«Колорадо»0+000310100%08,01
Анисимов (н)«Оттава»0+1+1011058%17,10
Наместников (н)«Оттава»1+1+10122100%17,04
Ковальчук (н)«Монреаль»1+0-10320-19,09
Дадонов (н)«Флорида»1+0+10310-14.44
Прохоркин (н)«Лос-Анджелес»0+0-1221025%14,03
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+0-10300-15,08
Гурьянов (н)«Даллас»0+000211-12,29
Радулов (н)«Даллас»0+002101-12,53
Гавриков (з)«Коламбус»0+1+30041-18,33
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-10210-24,12
Зайцев (з)«Оттава»0+0-10212-17.52
Задоров (з)«Колорадо»0+1+34031-19,42
Ковальчук в 8 матчах за «Монреаль» забил больше, чем в 17 матчах в сезоне за «Кингз»
Великий! У Овечкина два хет-трика подряд, он обходит одну легенду НХЛ за другой
8 голов в трёх последних матчах, 26-й хет-трик в карьере и девятое место в списке лучших снайперов в истории.
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