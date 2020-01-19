Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 18 января 2020 года

16 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 13 матчей. В играх приняли участие 21 российский хоккеист.
Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов удачно вышел на замену во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4). Россиянин вышел на лёд после второго перерыва при счёте 1:4 и за 20 минут отразил все семь бросков по своим воротам. Команда сделала камбэк, забив пять голов. Капитан «столичной» команды Александр Овечкин оформил 26-й хет-трик за карьеру в лиге.
Нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов забил гол. Голкипер Сергей Бобровский совершил 27 сейвов.
Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук забил гол в основное время и реализовал послематчевый буллит в матче с «Вегас Голден Найтс» (5:4 Б). Защитник «Коламбус Блю Джекетс Владислав Гавриков отметился результативной передачей.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Самсонов
|«Вашингтон»
|7 из 7
|100,0
|6:4
|Варламов
|«Айлендерс»
|24 из 29
|82,8
|4:6
|Бобровский
|«Флорида»
|27 из 28
|96,4
|4:1
|Худобин
|«Даллас»
|13 из 17
|76,5
|0:7
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|3+0
|+4
|2
|3
|4
|0
|-
|23,19
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|1
|30%
|17,27
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-1
|2
|0
|1
|0
|-
|08,58
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+0
|+2
|0
|0
|0
|0
|-
|18,21
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|3
|1
|0
|100%
|08,01
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|0+1
|+1
|0
|1
|1
|0
|58%
|17,10
|Наместников (н)
|«Оттава»
|1+1
|+1
|0
|1
|2
|2
|100%
|17,04
|Ковальчук (н)
|«Монреаль»
|1+0
|-1
|0
|3
|2
|0
|-
|19,09
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+0
|+1
|0
|3
|1
|0
|-
|14.44
|Прохоркин (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|-1
|2
|2
|1
|0
|25%
|14,03
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|-1
|0
|3
|0
|0
|-
|15,08
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|1
|-
|12,29
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|2
|1
|0
|1
|-
|12,53
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+1
|+3
|0
|0
|4
|1
|-
|18,33
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-1
|0
|2
|1
|0
|-
|24,12
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|-1
|0
|2
|1
|2
|-
|17.52
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+1
|+3
|4
|0
|3
|1
|-
|19,42
- 19 января 2020
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10:11
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10:00
-
09:35
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:34
-
08:10
-
08:01
-
07:59
-
07:13
-
07:00
-
06:48
-
06:30
-
06:12
-
06:08
-
06:05
-
05:50
-
05:23
-
04:11
-
03:53
-
03:00
-
02:43
-
01:55
-
01:39
-
01:37
-
01:14
-
00:29
-
00:26
-
00:18
-
00:04
- 18 января 2020
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23:59
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23:55
-
23:50
-
23:50