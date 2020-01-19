Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 18 января 2020 года

16 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 13 матчей. В играх приняли участие 21 российский хоккеист.

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов удачно вышел на замену во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4). Россиянин вышел на лёд после второго перерыва при счёте 1:4 и за 20 минут отразил все семь бросков по своим воротам. Команда сделала камбэк, забив пять голов. Капитан «столичной» команды Александр Овечкин оформил 26-й хет-трик за карьеру в лиге.

Нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов забил гол. Голкипер Сергей Бобровский совершил 27 сейвов.

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук забил гол в основное время и реализовал послематчевый буллит в матче с «Вегас Голден Найтс» (5:4 Б). Защитник «Коламбус Блю Джекетс Владислав Гавриков отметился результативной передачей.



Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Самсонов «Вашингтон» 7 из 7 100,0 6:4 Варламов «Айлендерс» 24 из 29 82,8 4:6 Бобровский «Флорида» 27 из 28 96,4 4:1 Худобин «Даллас» 13 из 17 76,5 0:7

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Овечкин (н) «Вашингтон» 3+0 +4 2 3 4 0 - 23,19 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+0 0 0 2 0 1 30% 17,27 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 -1 2 0 1 0 - 08,58 Ничушкин (н) «Колорадо» 0+0 +2 0 0 0 0 - 18,21 Каменев (н) «Колорадо» 0+0 0 0 3 1 0 100% 08,01 Анисимов (н) «Оттава» 0+1 +1 0 1 1 0 58% 17,10 Наместников (н) «Оттава» 1+1 +1 0 1 2 2 100% 17,04 Ковальчук (н) «Монреаль» 1+0 -1 0 3 2 0 - 19,09 Дадонов (н) «Флорида» 1+0 +1 0 3 1 0 - 14.44 Прохоркин (н) «Лос-Анджелес» 0+0 -1 2 2 1 0 25% 14,03 Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+0 -1 0 3 0 0 - 15,08 Гурьянов (н) «Даллас» 0+0 0 0 2 1 1 - 12,29 Радулов (н) «Даллас» 0+0 0 2 1 0 1 - 12,53 Гавриков (з) «Коламбус» 0+1 +3 0 0 4 1 - 18,33 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 -1 0 2 1 0 - 24,12 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 -1 0 2 1 2 - 17.52 Задоров (з) «Колорадо» 0+1 +3 4 0 3 1 - 19,42

Ковальчук в 8 матчах за «Монреаль» забил больше, чем в 17 матчах в сезоне за «Кингз»