Дуэт Макдэвида и Драйзайтля — лучший в НХЛ в XXI веке по очкам на этом отрезке сезона

В очередном матче регулярного матча Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плейс» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.
В составе победителей очередные два очка набрали нападающие Коннор Макдэвид (2+0) и Леон Драйзатль (0+2). Игроки «Эдмонтона» стали лишь четвёртым дуэтом одноклубников за последние 30 лет, где оба игрока смогли набрать 75 очков до момента, пока команда не провела 50 матчей в сезоне. При этом связка форвардов «Ойлерз» стала первым таким дуэтом в XXI веке. В активе Коннора 76 очков, на счету Леона — 75.
За последние 30 лет подобного достижения добивались нападающие «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье и Яромир Ягр (84 и 75 очков соответственно) в сезоне-1996/1997, Марио Лемье, Яромир Ягр и Рон Фрэнсис (109, 97 и 82; 1995/1996), Марио Лемье и Крис Стивенс (80 и 76; 1991/1992), а также игроки «Лос-Анджелес Кингз» Уэйн Гретцки и Берни Николлс (98 и 75; 1989/1990).
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