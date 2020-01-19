М. Ткачук — о вбрасывании против брата: арбитр сказал: «Вашей маме это понравится»
Нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук объяснил, что произошло перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (2:5).
Один из самых известных хоккейных арбитров планеты Вес Макколи во время стартового вбрасывания убрал с точки центрфорвардов команд и поставил туда Мэттью и Брэди Ткачука.
«В прошлом году мы говорили с Брэди о том, чтобы сделать это. Однако в нынешнем сезоне мы это не обсуждали и не могли даже представить, что подобное произойдёт. Мы не собирались этого делать. Уэс Макколи — красавчик. Он сказал: „Если буду судить, вы, парни, должны будете встать на стартовое вбрасывание. Вашей маме это понравится“, — цитирует Мэттью Ткачука пресс-служба НХЛ.
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