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Голкипер «Вегаса» Флёри нейтрализовал выход Ковальчука «один в ноль» в овертайме. Видео

Голкипер «Вегаса» Флёри нейтрализовал выход Ковальчука «один в ноль» в овертайме. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов со счётом 5:4.

Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук забил гол в основное время и реализовал послематчевый буллит. Российский форвард мог отличиться и на последней минуте овертайма, однако не смог переиграть голкипера «Вегаса» Марка-Андре Флёри. Канадский голкипер потрясающим образом нейтрализовал выход Ковальчука «один в ноль».

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч «Монреаль» проведёт после перерыва на Матч звёзд на домашней арене 28 января с «Вашингтон Кэпиталз», а «Вегас» 22 января сыграет в гостях с «Бостон Брюинз».

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Кое-кто даже не может поверить, что Ковальчука не будет на Матче всех звёзд.
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