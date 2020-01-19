Овечкин сравнялся с Гретцки по голам в НХЛ после 30 лет

В очередном матче регулярного матча Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.

Главным героем встречи стал капитан «столичных» Александр Овечкин, отправивший в ворота соперника три шайбы. По количеству голов, забитых в регулярных чемпионатах НХЛ спортсменом старше 30 лет, Овечкин сравнялся с результатом Уэйна Гретцки, и теперь на счету обоих хоккеистов по 217 шайб. На достижение данного рубежа у Александра ушло значительно меньше матчей, чем у легендарного канадца (373 против 640).

Гретцки в 1487 матчах регулярных чемпионатов НХЛ забросил 894 шайбы. На счету Овечкина 692 шайбы в 1133 матчах.

Карлсон — о рекордах Овечкина: не до конца понимаем, что же на самом деле происходит