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Овечкин сравнялся с Гретцки по голам в НХЛ после 30 лет

Овечкин сравнялся с Гретцки по голам в НХЛ после 30 лет
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного матча Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.

Главным героем встречи стал капитан «столичных» Александр Овечкин, отправивший в ворота соперника три шайбы. По количеству голов, забитых в регулярных чемпионатах НХЛ спортсменом старше 30 лет, Овечкин сравнялся с результатом Уэйна Гретцки, и теперь на счету обоих хоккеистов по 217 шайб. На достижение данного рубежа у Александра ушло значительно меньше матчей, чем у легендарного канадца (373 против 640).

Гретцки в 1487 матчах регулярных чемпионатов НХЛ забросил 894 шайбы. На счету Овечкина 692 шайбы в 1133 матчах.

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