Баттон: Овечкиным восхищались ещё во время ОИ-2006, он обязательно побьёт рекорд Гретцки
Известный эксперт канадского телеканала TSN Крейг Баттон оценил последние достижения нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Ещё в 2006 году на Олимпиаде в Турине я разговаривал со знаменитым защитником Крисом Пронгером. Он уже тогда говорил про Овечкина, что у него есть скорость, чтобы объехать тебя, есть мощь, чтобы оттеснить тебя, и есть страсть, чтобы пройти сквозь тебя. С тех пор прошло почти 14 лет, а он не собирается останавливаться. Он обязательно побьёт рекорд Гретцки. Пронгер был прав: у Овечкина есть и скорость, и мощь, и бросок», — сказал Баттон.
Гретцки в 1487 матчах регулярных чемпионатов НХЛ забил 894 гола. Овечкин провёл 1133 матча и забросил в ворота соперников 692 шайбы.
Овечкин сравнялся с Гретцки по голам в НХЛ после 30 лет
«Мы смотрим за, возможно, лучшим снайпером в истории. Цените это». Америка — об Овечкине
«Вашингтон» уже ломает голову, как отмечать очередной исторический рубеж своего капитана.
Читайте также
- 19 января 2020
-
15:00
-
14:40
-
14:15
-
14:00
-
13:35
-
13:15
-
12:57
-
12:45
-
12:31
-
12:09
-
12:00
-
11:32
-
11:14
-
11:09
-
10:51
-
10:40
-
10:25
-
10:11
-
10:00
-
09:35
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:34
-
08:10
-
08:01
-
07:59
-
07:13
-
07:00
-
06:48
-
06:30
-
06:12
-
06:08
-
06:05
-
05:50
Партнерский контент