Баттон: Овечкиным восхищались ещё во время ОИ-2006, он обязательно побьёт рекорд Гретцки

Известный эксперт канадского телеканала TSN Крейг Баттон оценил последние достижения нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



«Ещё в 2006 году на Олимпиаде в Турине я разговаривал со знаменитым защитником Крисом Пронгером. Он уже тогда говорил про Овечкина, что у него есть скорость, чтобы объехать тебя, есть мощь, чтобы оттеснить тебя, и есть страсть, чтобы пройти сквозь тебя. С тех пор прошло почти 14 лет, а он не собирается останавливаться. Он обязательно побьёт рекорд Гретцки. Пронгер был прав: у Овечкина есть и скорость, и мощь, и бросок», — сказал Баттон.

Гретцки в 1487 матчах регулярных чемпионатов НХЛ забил 894 гола. Овечкин провёл 1133 матча и забросил в ворота соперников 692 шайбы.

Овечкин сравнялся с Гретцки по голам в НХЛ после 30 лет