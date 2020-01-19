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Баттон: Овечкиным восхищались ещё во время ОИ-2006, он обязательно побьёт рекорд Гретцки

Баттон: Овечкиным восхищались ещё во время ОИ-2006, он обязательно побьёт рекорд Гретцки
Хоккей / НХЛ 0

Известный эксперт канадского телеканала TSN Крейг Баттон оценил последние достижения нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Ещё в 2006 году на Олимпиаде в Турине я разговаривал со знаменитым защитником Крисом Пронгером. Он уже тогда говорил про Овечкина, что у него есть скорость, чтобы объехать тебя, есть мощь, чтобы оттеснить тебя, и есть страсть, чтобы пройти сквозь тебя. С тех пор прошло почти 14 лет, а он не собирается останавливаться. Он обязательно побьёт рекорд Гретцки. Пронгер был прав: у Овечкина есть и скорость, и мощь, и бросок», — сказал Баттон.

Гретцки в 1487 матчах регулярных чемпионатов НХЛ забил 894 гола. Овечкин провёл 1133 матча и забросил в ворота соперников 692 шайбы.

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