Кенневилль: сегодня Бобровский был нашим лучшим «убийцей»

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (4:1).

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020



«Спецбригады меньшинства сегодня смотрелись хорошо. Мы сделали много хороших вещей: заблокировали несколько бросков, не позволяли им легко входить в зону и не давали создавать опасность. Но и Бобровский был хорош, сегодня он был нашим лучшим убийцей», — цитирует Кенневилля пресс-служба НХЛ.

Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов забил гол. Голкипер Сергей Бобровский совершил 27 сейвов. «Детройт» проиграл в четвёртом матче кряду. «Флорида» в свою очередь продлила победную серию до четырёх встреч.

