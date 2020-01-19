Мерзликин — о трёх шат-аутах в четырёх матчах: поймал свою игру и ничего не придумываю
Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:0). Латвийский голкипер парировал 41 бросок, благодаря чему оформил третий шат-аут в четырёх последних матчах.
«Я поймал свою игру и просто пытаюсь играть как можно проще, ничего не придумывая. Я не мог делать слишком много сумасшедших сейвов, потому что нужно было сохранять энергию. В паре моментов мне повезло, особенно в концовке. В целом хороший матч получился», — цитирует Мерзликина пресс-служба НХЛ.
Мерзликин наряду с голкипером «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андреем Василевским лидирует в НХЛ по победам в 2020 году среди голкиперов. Мерзликин выиграл восемь матчей из последних десяти.
Мерзликин одержал четвёртую победу подряд в сезоне НХЛ, три из них — на ноль
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