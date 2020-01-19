Энгелс — о Ковальчуке: выставить 36-летнего форварда на трансфер — наилучший способ

Обозреватель матчей «Монреаль Канадиенс» Эрик Энгелс полагает, что скорейший обмен российского форварда Ильи Ковальчука является лучшим выходом для канадского клуба.

«Прямо сейчас Ковальчук выглядит как игрок, которого стоит подписать после окончания сезона, если не получится его обменять. Но наилучшим способом было бы выставить 36-летнего форварда на трансфер, пока никто не взбесился», — отметил Энгелс.

В восьми матчах за «Монреаль» Илья забросил четыре шайбы и сделал четыре результативные передачи при среднем игровом времени 19 минут 39 секунд. В 17 матчах за «Лос-Анджелес Кингз» 36-летний форвард отличился трижды и ещё шесть раз ассистировал партнёрам, проводя на льду 15 минут 24 секунды.