Беднар: в прошлом году мне не нравилось, как Каменев тренируется
Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар рассказал об изменениях в отношении к делу со стороны российского форварда «лавин» Владислава Каменева.
«В прошлом году мне не нравилось, как Каменев тренируется. Но сейчас он трудится по полной. Если честно, держать его на скамейке непросто. В его игре есть надежность, и он находит способ приносить пользу», — сказал наставник «Колорадо» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз».
Матч завершился победой «лавин» со счётом 5:3. 23-летний форвард получил от Беднара восемь минут игрового времени, за которые успел отметиться результативной передачей. В нынешнем сезоне на счету Владислава 6 (1+5) очков в 22 матчах регулярного чемпионата.
Каменев забил броском в касание. Этот гол повысит его шансы в «Колорадо»
Ему ещё рано возвращаться в Россию.
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