Беднар: в прошлом году мне не нравилось, как Каменев тренируется

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар рассказал об изменениях в отношении к делу со стороны российского форварда «лавин» Владислава Каменева.

«В прошлом году мне не нравилось, как Каменев тренируется. Но сейчас он трудится по полной. Если честно, держать его на скамейке непросто. В его игре есть надежность, и он находит способ приносить пользу», — сказал наставник «Колорадо» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз».

Матч завершился победой «лавин» со счётом 5:3. 23-летний форвард получил от Беднара восемь минут игрового времени, за которые успел отметиться результативной передачей. В нынешнем сезоне на счету Владислава 6 (1+5) очков в 22 матчах регулярного чемпионата.